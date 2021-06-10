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    Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Metroda oturan şahsın elindeki telefonun saniyeler içinde çalınma anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 16:02
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    Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Rusya'nın başkenti Moskova'da, 31 yaşındaki Vladimir Makunin isimli şahıs metroya bindi.

    Gözüne kestirdiği şahsın yanında gelen Makunin, bir süre ayakta bekledi.

    Metronun durağa gelmesi ile şahsın elindeki cep telefonunu saniyeler içinde çekip aldı.

    NE OLDUĞUNU ANLAMADI

    Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Telefonunu kaptıran yolcu, ne olduğunu anlamadan donup kaldı.

    Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada #1

    KAMERALAR İNCELENDİ

    Olay üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

    Yapılan kimlik tespiti ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

    Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Mahkemeye sevk edilen şahsın, daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.

    Suçunu kabul eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada #2

    Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada #3

    Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada #4

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