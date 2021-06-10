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- Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada
Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada
Metroda oturan şahsın elindeki telefonun saniyeler içinde çalınma anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 10.06.2021 - 15:48
- Güncelleme : 10.06.2021 - 16:02
Rusya'nın başkenti Moskova'da, 31 yaşındaki Vladimir Makunin isimli şahıs metroya bindi.
Gözüne kestirdiği şahsın yanında gelen Makunin, bir süre ayakta bekledi.
Metronun durağa gelmesi ile şahsın elindeki cep telefonunu saniyeler içinde çekip aldı.
NE OLDUĞUNU ANLAMADI
Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Telefonunu kaptıran yolcu, ne olduğunu anlamadan donup kaldı.
KAMERALAR İNCELENDİ
Olay üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.
Yapılan kimlik tespiti ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Rusya’da metroda yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada VİDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahkemeye sevk edilen şahsın, daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.
Suçunu kabul eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.