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Rusya'da S-500'lerin teslimatı başladı
Başbakan Yardımcısı Borisov, "Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı" açıklamasını yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 16.09.2021 - 17:35
- Güncelleme : 16.09.2021 - 18:04
Rus ordusu, S-500 hava savunma sistemini envanterine katıyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, en son geliştirilen S-500 hava savunma sisteminin Rus birliklerine teslimatının başladığını ifade etti.
İLK PARTİ S-500 TESLİM EDİLDİ
Borisov, "Çok yakın zamana kadar Rusya, sistemin testlerini tamamladı ve ilk partisini teslim etmeye başladı." dedi.
S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500’lerin testleri 2017’den bu yana devam ediyordu.
BALİSTİK FÜZE VE SAVAŞ UÇAKLARINI ÖNLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ
Savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen S-500 hava savunma sistemi, uzun ve orta menzilli balistik füzelerin yanı sıra savaş uçaklarını engellemek için tasarlandı.