Rusya'da S-500'lerin teslimatı başladı

Başbakan Yardımcısı Borisov, "Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı" açıklamasını yaptı.

Rus ordusu, S-500 hava savunma sistemini envanterine katıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, en son geliştirilen S-500 hava savunma sisteminin Rus birliklerine teslimatının başladığını ifade etti.

İLK PARTİ S-500 TESLİM EDİLDİ

Borisov, "Çok yakın zamana kadar Rusya, sistemin testlerini tamamladı ve ilk partisini teslim etmeye başladı." dedi.

S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500’lerin testleri 2017’den bu yana devam ediyordu.

BALİSTİK FÜZE VE SAVAŞ UÇAKLARINI ÖNLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen S-500 hava savunma sistemi, uzun ve orta menzilli balistik füzelerin yanı sıra savaş uçaklarını engellemek için tasarlandı.