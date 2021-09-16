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    Rusya'da S-500'lerin teslimatı başladı

    Başbakan Yardımcısı Borisov, "Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı" açıklamasını yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.09.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:04
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    Rusya'da S-500'lerin teslimatı başladı

    Rus ordusu, S-500 hava savunma sistemini envanterine katıyor.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, en son geliştirilen S-500 hava savunma sisteminin Rus birliklerine teslimatının başladığını ifade etti.

    İLK PARTİ S-500 TESLİM EDİLDİ

    Borisov, "Çok yakın zamana kadar Rusya, sistemin testlerini tamamladı ve ilk partisini teslim etmeye başladı." dedi.

    S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500’lerin testleri 2017’den bu yana devam ediyordu.

    BALİSTİK FÜZE VE SAVAŞ UÇAKLARINI ÖNLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

    Savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen S-500 hava savunma sistemi, uzun ve orta menzilli balistik füzelerin yanı sıra savaş uçaklarını engellemek için tasarlandı.

    Rusya da S-500 lerin teslimatı başladı #1

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