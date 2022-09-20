Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Rusya'da, Ukrayna savaşıyla birlikte seferberlik ilan edildi.

7'nci ayını geri bırakmak üzere olan çatışmalar devam ederken Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

AA'nın haberine göre Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Askerlikten kaçana 10 yıl ceza

Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.