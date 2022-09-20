Petrol
92.52
0.57%
Euro
18.2658
-0.35%
Dolar
18.3087
0.08%
Altın
981.28
-0.29%
Borsa
324
0.00%
Bitcoin
354.276
1.38%
BTXN Coin
7.80
-1.88%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı

    Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
    • 20.09.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı

    Rusya'da, Ukrayna savaşıyla birlikte seferberlik ilan edildi.

    7'nci ayını geri bırakmak üzere olan çatışmalar devam ederken Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

    AA'nın haberine göre Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.

    Askerlikten kaçana 10 yıl ceza

    Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

    Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

    Rusya da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı #1


    'Otoriterliğe özenmememiz gerekiyor'
    Politika

    'Otoriterliğe özenmememiz gerekiyor'

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    19 yaşındaki Yusuf Demir, A Milli Takım forması giyebilir mi
    Futbol

    19 yaşındaki Yusuf Demir, A Milli Takım forması giyebilir mi

    Görüş Bildir