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- Rusya’da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı öldü
Rusya’da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı öldü
- 04.09.2022 - 15:17
- Güncelleme : 04.09.2022 - 15:29
Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Yanardağı’na geçtiğimiz salı günü tırmanışa başlayan 12 kişilik bir dağcı grubunda dün yardım sinyalleri alan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarına başladı.
4 bin 754 metre yükseklikle Rusya'nın en büyük yanardağı özelliğini taşıyan Klyuchevskaya Sopka’ya doğru yürüyüşe geçen 2'si rehber toplam 12 kişiden 3'ü, 3 bin 300 metrede kurulan kampta kalarak yürüyüşü yarıda bıraktı.
Kayıp öldüler
9 dağcı dağ tırmanışına devam etti.
4 bin 150 metre yüksekliğe kadar çıkan dağcılar, karla kaplı yerde kaydı.
Uçurumdan aşağıya düşen dağcılardan 5'i olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
Rusya’da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı yüksekten düşerek öldü VİDEO
Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada 4 dağcıdan 1'inin bilincinin kapalı olarak, 1'inin bacağı kırık olarak ve diğer 2 kişinin hafif yaralanmalarla kurtarıldığı belirtildi.
Ancak bilinci kapalı olarak kurtarılan dağcının hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetmesi ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Soruşturma başlatıldı
Ayrıca yürüyüşü yarıda kesen 3 dağcının bulundukları noktadan kurtarma araçları ile alındığı ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi.
Yaşanan trajedinin ardından Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Lisansları yoktu
Tırmanıştaki 5 dağcının Rusya Turizm Bakanlığına kayıtlı olduğu ancak diğer dağcıların lisanslarının bulunmadığı aktırıldı.
İHA’nın haberine göre olayla ilgili ihmali bulunan kamu görevlileri de araştırılacak.