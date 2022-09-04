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    Rusya’da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı öldü

    Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Yanardağı’na tırmanan 12 kişilik dağcı grubundan 6 kişi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
    • 04.09.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 15:29
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    Rusya’da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı öldü

    Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Yanardağı’na geçtiğimiz salı günü tırmanışa başlayan 12 kişilik bir dağcı grubunda dün yardım sinyalleri alan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

    4 bin 754 metre yükseklikle Rusya'nın en büyük yanardağı özelliğini taşıyan Klyuchevskaya Sopka’ya doğru yürüyüşe geçen 2'si rehber toplam 12 kişiden 3'ü, 3 bin 300 metrede kurulan kampta kalarak yürüyüşü yarıda bıraktı.

    Kayıp öldüler

    9 dağcı dağ tırmanışına devam etti.

    4 bin 150 metre yüksekliğe kadar çıkan dağcılar, karla kaplı yerde kaydı.

    Uçurumdan aşağıya düşen dağcılardan 5'i olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

    Rusya’da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı yüksekten düşerek öldü VİDEO

    Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada 4 dağcıdan 1'inin bilincinin kapalı olarak, 1'inin bacağı kırık olarak ve diğer 2 kişinin hafif yaralanmalarla kurtarıldığı belirtildi.

    Ancak bilinci kapalı olarak kurtarılan dağcının hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetmesi ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

    Rusya’da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6 sı öldü #1

    Soruşturma başlatıldı

    Ayrıca yürüyüşü yarıda kesen 3 dağcının bulundukları noktadan kurtarma araçları ile alındığı ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

    Yaşanan trajedinin ardından Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Lisansları yoktu

    Tırmanıştaki 5 dağcının Rusya Turizm Bakanlığına kayıtlı olduğu ancak diğer dağcıların lisanslarının bulunmadığı aktırıldı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili ihmali bulunan kamu görevlileri de araştırılacak.


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