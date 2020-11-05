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- Rusya'da yürüyen merdivenden kaymak isteyen genç yere düştü
Rusya'da yürüyen merdivenden kaymak isteyen genç yere düştü
Yürüyen merdiveni amacı dışında kullanan kişi, talihsiz bir kaza yaşadı. Vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen genç, tedavi altına alındı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 10:11
- Güncelleme : 05.11.2020 - 14:22
Rusya'da bir alışveriş merkezinde kaza "geliyorum" dedi.
Nizhnekamsk şehrinde kayda geçen görüntülerde, inmek için yürüyen merdivene gelen genç, bunu normal yollardan yapmayı seçmedi.
YÜRÜYEN MERDİVENDEN DÜŞTÜ
Yürüyen merdivenin bandına yatarak kaymak isteyen genç, kısa bir süre sonra yere düştü.
13 yaşında olduğu belirtilen kişinin vücudunda kırıklar oluştuğu ve hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Rusya'da yürüyen merdivenden kaymak isteyen genç yere düştü ViDEO