Rusya’da yürüyen merdivenin bandına takılıp düştü

Alışveriş merkezinde yürüyen merdivenin olduğu bölüme yaslanarak etrafı seyreden gencin kıyafetleri, merdivenin bandına takıldı. Metrelerce yüksekten aşağıya düşen şahsın, bacağı kırıldı.

Rusya'nın Tver şehrinde bulunan bir alışveriş merkezine giden genç, üst katta tırabzanla yürüyen merdivenin kesiştiği yere yaslandı.

Genç, etrafı seyrederken, çalışan merdivenin bandı, gencin kıyafetlerini kavradı.

Montunu ve bacağını kurtaramayan şahıs, aşağı yönde ilerleyen merdiven bandı ile hareket etmeye başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Kendini kurtarmak için dirense de başarmayan genç, metrelerce yüksekten aşağıya düştü.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bacağı kırılan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaşanan kaza görüntülerini yayınladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'da yürüyen merdivenin bandına takılıp aşağıya düştü VİDEO

