Rusya, 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı töreninin gece provası yaptı. Merakla beklenen törende, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya resmi olarak savaş, ülkede de seferberlik ilan etmesi bekleniyor.

Rusya, Ukrayna ile savaşını sürdürürken tarihi bir güne hazırlanıyor...

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamaları için geri sayım başladı.

Gece provası yapıldı

Törenin hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı.

Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.

Yüzlerce sivil soğuk havaya rağmen provaları sabahın ilk ışıklarına kadar yakından takip etti.

Diğer yandan bu yıl yapılacak törenin farklı bir önemi daha var.

Rusya'da Zafer Bayramı hazırlıkları VİDEO







Putin Ukrayna'ya resmi olarak savaş ilan edebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu törende yapacağı konuşması merakla bekleniyor.

Zira Putin'in, Rus hükümeti tarafından 'operasyon' olrak tanımlanan Ukraynadaki çatışmaları 'savaş' olarak adlandırması bekleniyor.

Bir başka beklenti ise ülke içinde seferberlik ilan edilmesi.