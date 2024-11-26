Rusya'dan dikkat çeken 'İngiliz diplomat' kararı

AA

Rusya ile İngiltere arasında sıcak dakikalar yaşandı.

Konuya ilişkin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Siyasi Dairesi İkinci Katibi Wilkes Edward Pryor'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü aracılığıyla Moskova'ya gönderildiği bildirildi.

YIKICI İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI YÜRÜTTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Açıklamada, söz konusu diplomatın ağustos ayında Rusya'dan sınır dışı edilen 6 İngiliz istihbarat görevlisinden birinin yerine geldiği ve yalan bilgi ile ülkeye giriş yaptığı kaydedildi.

Bu kişinin aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun güvenliğini tehdit eden yıkıcı istihbarat çalışmaları yürüttüğüne dair işaretler tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu temelde, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili departmanlarla iş birliği içinde Wilkes Edward Pryor'un akreditasyonunun iptal edilmesine karar verdi ve kendisine iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi emredildi.

BAKANLIĞA ÇAĞRILDIĞI BİLDİRDİ

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Büyükelçi Casey'in ise, bir süre sonra Bakanlık binasını terk ettiği kaydedildi.