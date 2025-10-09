Rusya'dan Gazze açıklaması: Masada olan en iyi teklifin bu olduğunu anlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze'de kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze planına dair açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Trump'ın Gazze'de barış için hazırladığı planın genel bir yaklaşım içermesine rağmen şimdilik 'masadaki en iyi teklif' olduğunu söyledi.

"BATI ŞERİA'YA HİÇ DEĞİNİLMEMİŞ"

Sergey Lavrov, "ABD Başkanı Trump, 'devlet' kelimesini içeren 20 maddelik bir plan önerdi. Ancak bu plan oldukça genel terimlerle kaleme alınmış. Bu bağlamda mesele sadece Gazze Şeridi'nden geriye ne kalacağıdır. Batı Şeria'ya hiç değinilmemiştir. Ancak biz gerçekçiyiz. Şu anda masada olan en iyi teklifin bu olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, söz konusu planın Arap tarafının kabul edebileceği ve İsrail'in reddetmeyeceği en iyi seçenek olduğunu belirtti.