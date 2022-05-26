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    Rusya'dan Harkov'a hava saldırısı: 4 ölü

    Rus ordusunun Harkov kentine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
    • 26.05.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 17:51
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    Rusya'dan Harkov'a hava saldırısı: 4 ölü

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor...

    Saldırılarına devam eden Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentine havadan saldırdı.

    İHA'nın haberine göre; saldırılar sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

    "4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Harkov Valisi Oleg Sinegubov, şu ifadeleri kullandı:

    "İşgalciler kent merkezini yeniden bombalıyor. Bombardıman sırasında ilk belirlemelere göre maalesef 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bilgilerin güncellenmesi için çalışmalar devam ediyor."

    Sığınaklarda kalın uyarısı

    Sinegubov ayrıca, Ruslar tarafından kente saldırıların aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm sivillerin sığınaklarda kalması gerektiğini vurguladı.

    Rusya dan Harkov a hava saldırısı: 4 ölü #1


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