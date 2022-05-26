Rusya'dan Harkov'a hava saldırısı: 4 ölü

Rus ordusunun Harkov kentine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor...

Saldırılarına devam eden Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentine havadan saldırdı.

İHA'nın haberine göre; saldırılar sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

"4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Harkov Valisi Oleg Sinegubov, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalciler kent merkezini yeniden bombalıyor. Bombardıman sırasında ilk belirlemelere göre maalesef 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bilgilerin güncellenmesi için çalışmalar devam ediyor."

Sığınaklarda kalın uyarısı

Sinegubov ayrıca, Ruslar tarafından kente saldırıların aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm sivillerin sığınaklarda kalması gerektiğini vurguladı.