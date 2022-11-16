Rusya'dan Macaristan'a petrol sevkiyatı yeniden başladı

Rus petrolünü Macaristan'a taşıyan Druzhba petrol boru hattında dün durdurulan sevkiyat bugün yeniden başladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanması sonrası dün Rus petrolünü Macaristan'a taşıyan Druzhba petrol boru hattında petrol akışı durdurulmuştu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Druzhba petrol boru hattı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik ekip işi büyük bir başarıyla yürüttü ve sevkiyat yeniden başladı" dedi.

Sorun çözüldü

Rus petrol şirketi Transneft ise sorunun çözüldüğünü belirterek, petrol boru hattından sevkiyatın yeniden başladığını duyurdu.

İHA'nın haberine göre Rusya'nın Samara Bölgesi'ndeki petrolü 2 bin 600 kilometre boyunca Ukrayna, Belarus, Almanya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Letonya, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattından petrol sevkiyatı 9 Ağustos’ta da kesintiye uğramıştı.