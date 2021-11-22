Rusya’dan Moldova'ya doğalgaz tehditi

Moldovagaz'dan borçlarını alamayan Gazprom, alacaklarının ödenmemesi durumunda 48 saat içerisinde ülkeye doğal gaz sevkiyatının duracağını bildirdi.

Moldova'ya ait Moldovagaz'dan alacaklarını tahsis edemeyen Rusya’ya ait enerji şirketi Gazprom'dan açıklama geldi.

RUSYA BORÇLAR ÖDENMEZSE GAZIN KESİLECEĞİNİ BİLDİRDİ

Rusya, Moldovagaz'a uyarılarda bulunarak, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi için ihtar çekti. Ayrıca, Moldova'nın borçlarını ödememesi durumunda 48 saat içerisinde ülkeye doğal gaz sevkiyatının durdurulacağını belirtti.

MOLDOVAGAZ YÖNETİCİLERİ, RUS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Moldova tarafının ödeme yapmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını aktardı. Kış döneminde Rusya'nın alacak talebi ve gaz kesme tehdidi üzerine Moldovagaz yöneticileri, Rus tarafıyla akşam saatlerinde bir görüşme yaptı.

Moldovagaz Yönetim Kurulu Başkanı Vadim Chevan yaptığı açıklamada, şirketin ödeme yapamamasının nedeninin artan enerji fiyatlarından oluşan fark olduğunu ifade ederek, yarına çözüm üreteceklerini açıkladı.

"KISA SÜREDE KREDİ ALAMAYACAĞIMIZ İÇİN HÜKÜMETE BAŞVURDUK"

Chevan, "Gazprom tarafından bir ihtar aldık ve sorunun çözümü üzerinde çalışıyoruz. Bugün bu konu denetleme kurulu toplantısında ele alındı. Ekim ayından kasım ayının ortalarına kadar dolar kuru üzerinden bir fark oluştu" dedi.

Konunun çözümü için Moldova hükümetinden mali destek beklediklerini ifade eden Chevan, "Moldovagaz olarak kısa sürede bir kredi alamayacağımız için hükümete mali destek başvurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yarın hükümet temsilcileri ile bir araya geleceklerini aktaran Chevan, Moldova enerji şirketi Energocom tarafından kendilerine bir fon sağlanabileceğini ve bu açığın bu şekilde sübvanse edilebileceğini belirtti.