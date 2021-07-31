Rusya'dan Türkiye'ye yangın desteği

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin talebi üzerine yangınlarla mücadele etmek üzere 5 uçak ve 3 helikopter yollayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Görüşmenin içeriğinde Türkiye'deki orman yangınlarının yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın uçak ve helikopter desteği verdiğini belirtti.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇAK VE HELİKOPTER YARDIMI

Rusya'dan Türkiye'ye 5 adet yangın söndürme uçağı ve 3 adet yangın söndürme helikopteri verildi.

"PUTİN, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıkamada, "Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususları ele aldık. Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya’nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ile 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopterini daha tahsis etmesi dolayısıyla Sayın Putin’e teşekkür ettim. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verdi.