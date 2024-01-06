Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 11 ölü Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Pokrovsk kentine düzenlediği füzeli saldırıda 5’i çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, 682 gündür devam etmekte ve bugün Rusya, Ukrayna'ya yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi.

5'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, Pokrovsk şehrine düzenlenen saldırı sonucunda 5'i çocuk olmak üzere toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filashkin, "Saldırıların etkileri şu an için bu şekilde" ifadesini kullandı.

Füzeler bir apartmana ve avm'ye isabet etti

Füzeler, Pokrovsk'un merkezindeki bir apartmana ve bir alışveriş merkezine isabet etti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, saldırıyı "terörizm" olarak nitelendirdi ve Rusya'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)