Rusya'dan Ukrayna'ya karşı hamle: Orduya yeterli mühimmatı sağladılar Savunma Bakanı Şoygu, "Düşmanı yenilgiye uğratmak için Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yeterli miktarda mühimmat sevk edildi" dedi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna, Rusya'ya saldırı hazırlığı kapsamında 8 tugay hazırladı.

Eğitimden geçirilecek olan askerlerin cepheye gönderilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Kiev yönetimi, Batı'dan ağır muharebe araçları istemeyi sürdürüyor.

"Yeterli miktarda mühimmat sevk edildi"

Buna karşılık Rusya da orduya yeterli miktarda mühimmat sevk etti. Açıklamayı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptı:

Sonuç olarak 2022'nin başlangıcı ile kıyasla özellikle talebi olan silah alımı 7 kat, genel silah türlerinin alımı 2,7 kat arttı. Düşmanı yenilgiye uğratmak için Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yeterli miktarda mühimmat sevk edildi.



Genel olarak, savunma sektörü, ordunun ve donanmanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine de işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmeme risklerini zamanında tespit etmek ve hızlı şekilde gerekli önlemler almak gerekiyor.

"Ukrayna ordusu kayıplar veriyor"

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Batı'nın eylemleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini, Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini ifade eden Şoygu, şöyle konuştu:

"Batı'nın silahlarını imha etmeye devam ediyoruz"

Batılı ülkelerden benzeri görülmemiş askeri desteğe rağmen düşman ciddi kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla askerini kaybetti.



Askerlerimiz 8 uçak, 277 insansız hava aracı (İHA), 430 tank ve zırhlı araç, 18 çok namlulu roketatar, 225 obüs ve havan topunu yok etti.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Batı tarafından sevk edilen silahları imha etmeye devam ediyoruz.

Üretimi artırma talimatı

Ülkesinde savunma alanında faaliyet gösteren işletmelere üretimlerini artırma yönünde talimat verildiğine dikkati çeken Şoygu, söz konusu alanda devletin siparişlerinin yerine getirilmesi sürecini denetim altında tuttuklarını aktardı.

"En kısa sürede iki katına çıkarmak gerekiyor"

Savunma alanında faaliyet gösteren "Taktik Füze Silahları" fabrikasının devlet siparişlerini zamanında yerine getirdiğini dile getiren Şoygu, sözlerini şu şekilde tamamladı: