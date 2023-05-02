Ukrayna'nın Rusya'ya saldırı hazırlığı: 8 tugay oluşturdular İçişleri Bakanı İgor Klimenko, ülke topraklarını geri almak için yürüttükleri hazırlıklardan bahsetti.

AA & Ensonhaber

Kiev yönetimi, Rus güçlerine saldırı planları üzerinde çalışıyor.

Ukrayna'daki yetkililer, taarruza başlama konusunda son aşamaya geldiklerini belirtiyor.

Bu durumun en net yansımalarından biri, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun açıklamasında ortaya çıktı.

8 tugay hazır

Interfax-Ukrayna’ya konuşan Klimenko, Rusya’ya karşı taarruz için 8 tugay oluşturduklarını duyurdu.

Klimenko, Rusya'yı ülke topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini, karşı taarruza hazırlandıklarını söyledi.

"Kapasitemiz yeterli"

Bakan Klimenko, tugayları silahlarla donattıklarını belirterek şöyle dedi:

Ek ekipleri oluşturma planımız var, çünkü buna talep var ve kapasitemiz yeterli.

Eğitimden geçecekler

Yeni tugayların 2-3 haftalık eğitimden geçeceklerini dile getiren Klimenko, bu tugayların görevinin, askeri operasyonlar sırasında savunma güçleriyle birlikte karşı taarruz eylemi gerçekleştirmek olduğunu aktardı.

Siviller tahliye ediliyor

Klimenko, savaş görevi verildikten sonra tugayların savunma kuvvetlerinin komutası altına gireceğini kaydetti.

Diğer taraftan, Pokrovsk Tren İstasyonu'nda kısıtlı hareket haline sahip sivillerin güvenli bölgelere tahliyesi, gönüllülerin ve acil çalışanların yardımıyla devam ediyor.