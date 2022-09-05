Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmesi, kıtada endişelere yol açtı

Kıta ülkeleri, doğalgaz fiyatlarının yeni rekor düzeylere ulaşmasını bekliyor.

Rus enerji devi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya giden doğalgaz akışının durdurulmasını geçtiğimiz cuma günü uzattı.

Gaz akışının tekrar ne zaman başlatılacağı konusunda herhangi bir zaman çizelgesi verilmedi.

Avrupa'da rekor gaz fiyatı kaygısı

Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerce yaptırımlara maruz kalan Moskova yönetiminin bu hamlesi, Avrupa'da kış öncesi endişeleri beraberinde getirdi.

Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya giden söz konusu boru hattını kapatmasının ardından, bu hafta gaz fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesini bekliyor.

İngiliz üreticilerde işten çıkarmalar başladı

Aynı zamanda, giderek artan sayıda İngiliz üretici, “kontrol dışı” enerji faturalarının doğrudan bir sonucu olarak üretimlerinde halihazırda kesintiye gittiklerini ve işten çıkarmalar yaptıklarını söyledi.

Rusya'dan gelen düşük gaz akışı nedeniyle geçen yıl yaklaşık yüzde 400 artan fiyatların daha da tırmanacağı düşünülüyor.

"Rekor gaz fiyatları bekliyoruz"

Guardian'a konuşan petrol ve gaz analisti Nathan Piper, bu haftayı işaret ederek, "İngiltere/Avrupa genelinde rekor gaz fiyatları bekliyoruz." dedi.

Öte yandan Fransa'da, Rusya'nın kararından sonra itidalli bir hava hakim.

New York Times'ın haberine göre, Paris yönetimi, artan gaz ve elektrik maliyetlerinde halka yardım sunsa da, bazı işletmeler elektrik kesintisi korkuları nedeniyle şimdiden kapanmaya başladı.

Fransa'da 'enerjide yeni dönem' çağrısı

Haberde, "Rusya, Avrupa'nın enerji kaynakları keserken, Fransa 1970'lerdeki petrol krizinden bu yana en büyük enerji tasarrufu çabasına girişiyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti, Fransızları sert bir kış tehdidiyle yüzleşmek için yeni bir enerji dönemine hazırlanmaya çağırıyor." denildi.

Macron: Bolluğun sonuna geldik

Macron, geçtiğimiz ay halka sesleniş konuşmasında, vahim bir dizi krizle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Ortaya koyduğum tablo, bolluğun sonuyla ilgili. Bardağı taşıran son noktaya ulaştık." ifadelerini kullanmıştı.