Elazığ'da otomobilin ters döndüğü kaza kamerada

Elazığ'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı ve araçlardan birinin ters döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Elazığ merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri ters dönerken araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde otomobillerin çarpıştığı ve araçlardan birinin ters döndüğü anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)