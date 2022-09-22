Rusya'nın esir aldığı Ukraynalıların takası Türkiye'de gerçekleştirildi

Rus ordusunun esir aldığı Azov Alayı’nın komutanlarının takası Türkiye’de gerçekleştirilirken, söz konusu komutanlar savaş bitene kadar Türkiye'de kalacak.

Yaklaşık 8 aydır süren Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye, barış için atılan adımlarda arabulucu olmaya devam ediyor.

Erdoğan ikna etti, 200 savaş esiri mübadele edildi

Rusya ile Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikna çabaları sonunda kabul edildi.

Ukraynalı komutanlar, savaş bitene kadar Türkiye'de kalacak

Yapılan anlaşmaya göre Azovstal'da direnen 5 Azov komutan savaş bitene kadar Türkiye’de kalacak.

Onları 55 Rus askeri ile takas ettiler.

Azov alayının beş üst düzey komutanı, Rusya-Ukrayna savaşının sonuna kadar Türkiye’de kalacaklar.