ABD: Ukrayna'ya desteğimiz sürecek Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın saldırıları karşısında Kiev'i desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

AA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile görüştü.

Telefon görüşmesinde, ABD'nin Kiev'e desteği bir kez daha taahhüt edildi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın, dünkü telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

"Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineledi"

Açıklamada, "Bakan Austin, ABD ile yaklaşık 50 müttefik ve ortaktan oluşan koalisyonumuzun, Rus saldırganlığına karşı devam eden mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineledi." denildi.

"Acilen geçirilmeli"

Austin ve Umerov'un, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilave ulusal güvenlik tasarısının acilen geçirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları kaydedilen açıklamada, bakanların konuya ilişkin yakın temasta kalma sözü verdikleri belirtildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Umerov, Austin'i savaş alanındaki mevcut durum hakkında bilgilendirdiklerini ifade ederek, ABD'li mevkidaşıyla "verimli" bir haftalık görüşme yaptığını belirtti.

95 milyar dolarlık paket bekletiliyor

Ukrayna ve İsrail'e ilave askeri yardımlar öngören 95 milyar dolarlık paket, Senato'da kabul edilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderilmiş; Meclis Başkanı Mike Johnson, söz konusu tasarıyı güney sınırına ilişkin güvenlik adımları atılmadan geçirmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)