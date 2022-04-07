Rusya'nın hedefi olan Buça'da gıda krizi

Rusya'nın hedefi olan Buça'da gıda krizi

Rus ordusunun saldırdığı Buça kentindeki halk, yıkılan marketlerde bozulmamış gıda arayışına girdi.

Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girildi.

Rus birliklerinin hedefi olan Buça kentinde, birçok iş yerinde büyük hasar meydana gelirken, bazıları da yağmalandı.

Marketler yağmalandı

Çatışmaların ardından Rus güçlerinin kenti kontrol ettiği sırada gıda krizi de patlak verdi.

Bozulmamış yiyecek aradılar

Rus güçlerinin kentten çekilmesinin ardından kontrolün yeniden Ukrayna güçlerine geçmesiyle halka gıda yardımı başta olmak üzere insani yardımlar yapılmaya başlandı.

Kentte sıkı önlemler alan Ukrayna güçleri yağma olaylarına müsaade etmezken, siviller çatışmalarda kısmen hasar alan bazı marketlere gelerek bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini aradı.

Siviller ürünleri tek tek inceleyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.