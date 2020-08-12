Rusya'nın koronavirüs aşısı Fransız basınında

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Fransız basınından Liberation, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüs aşısıyla dünyayı şaşırtmak istediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ilk koronavirüs aşısını onayladıklarını duyurdu.

Putin, kızının aşı olduğunu ve ateşinin 38 dereceye çıktıktan kısa süre sonra düştüğünü söyledi.

Fransa basını, Rusya’nın duyurduğu koronavirüs aşısını gündemine taşıdı.

"ASLA ÖLMEZ"

Liberation gazetesi, Putin'in elinde iğne tutan bir görüntüsüne yer verdi.

Başlıkta “Yarın asla ölmez” ifadesi dikkat çekti. Haberde, aşıya Sputnik V isminin verildiği anımsatıldı.

"DÜNYAYI ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTI"

Putin’in, testin son aşamasını henüz geçmemiş olan koronavirüs aşısı geliştirildiğini duyurarak, tüm dünyayı şaşırtmaya çalıştığı kaydedildi.

"CİDDİ ŞÜPHELER VAR"

3. aşama klinik denemelerinin başlamadığına dikkat çeken gazete, Dünya Sağlık Örgütü ve bazı Rus bilim adamlarının aşıları piyasaya sürmeye hazırlanan Moskova'nın eylemlerinden ciddi şüpheleri olduğunu kaydetti.

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