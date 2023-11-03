Rusya'nın petrol ihracatı azalacak: 300 varilden az satılacak Rusya Enerji Bakanlığı, petrol ve petrol ürünleri ihracatının kasımda, mayıs-haziran dönemi ortalamasına kıyasla günlük 300 bin varilden fazla düşeceğini bildirdi.

AA

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşta 1.5 yıldan fazla bir süre geride kaldı.

Bu süreç binlerce insanın hayatına mal olurken, Avrupa yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.

Ukrayna savaşı, Rusya'yı Batı'dan ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun attığı gönüllü adımlara tümüyle katılım göstermeye devam ettiği vurgulandı.

Petrol ihracatı azaltılacak

Küresel petrol piyasasını istikrara kavuşturmak adına Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri arzını azaltmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Tahminlerimize göre petrol ve petrol ürünleri ihracatımız kasımda, mayıs-haziran dönemi ortalamasına kıyasla günlük 300 bin varilden fazla azalacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, depolama dahil petrol ve petrol ürünlerinde iç piyasaya yönelik tedariklerin arttığı belirtildi.

Günlük 500 varil yapılıyordu

Rusya nisanda petrol üretimini günlük 500 bin varil, ağustosta da petrol ihracatını günlük 300 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)