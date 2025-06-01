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REUTERS

Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treni, Rusya'nın Belarus ve Ukrayna sınırı yakınında yer alan Bryansk Bölgesi’nde bir köprünün üzerine düşmesi sonucu raylardan çıktı.

Rusya Demiryolları, olaya ilişkin Telegram kanalından yayınladığı açıklamada, köprünün "ulaştırma operasyonuna yasadışı bir müdahale" sonucu çöktüğünü belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Olayda en az 7 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra güvenlik güçlerinin olayın nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

BİRİ AĞIR ÜÇ ÇOCUK DA YARALANDI

Bryansk Bölge Valisi Alexander Bogomaz, yaptığı açıklamada, 44 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, yaralıların arasında üç de çocuk bulunuyor. Çocuklardan birinin durumu kritik.

UKRAYNA SINIRINA ÇOK YAKIN

Bogomaz'ın verdiği bilgiye göre, Klimovo'dan Moskova'ya giden tren, Vygonichskyi bölgesinde çöken köprüyle çarpıştı.

Söz konusu bölge, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor.

KÖPRÜ HAVAYA UÇURULDU İDDİASI

Sık sık Rusya güvenlik ve kolluk kuvvetleri kaynaklarına atıfla haberler yayınlayan Baza Telegram kanalı, köprünün "havaya uçurulduğunu" iddia etti.

Fakat bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıta yer verilmedi.

SAATLER SONRA BİR KÖPRÜ DAHA ÇÖKTÜ

Öte yandan, Rusya'nın Kursk bölgesinde de bir köprü çökerek bir trenin raydan çıkmasına sebep oldu.

Söz konusu olay, en az yedi kişinin öldüğü Bryansk'ta yaşanan olaydan saatler sonra meydana geldi.