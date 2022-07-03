Rusya'nın Ukrayna'da kaybettiği komutan sayısı belli oldu

Ukrayna ile yaşanan çatışmalarda Rus ordusu onlarca komutanını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Rus birlikleri, geçtiğimiz günlerde Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurmuştu.

Rusya'nın üst düzey kayıpları

Şiddetli çatışmalarda Ukrayna güçlerinin yaşadığı kaybın yanı sıra Rus ordusundaki üst düzey isimlerin ölümleri dikkat çekiyor.

Independent'ın haberine göre, Rusya, dört aylık savaşta 57 albay ve yarbay kaybetti. Çatışmalar sırasında en az 12 generalin de öldüğü belirtildi.

Savaşta ölen son komutan

40 yaşındaki Yarbay Pavel Kislyakov, savaşta ölen son komutan oldu. Kislyakov, Moskova'da toprağa verildi.

Kislyakov'un, Ukrayna'da nerede öldürüldüğüne dair ayrıntı bulunmuyor. Haberde, "Ölümü, Rusya'nın maruz kaldığı yüksek rütbeli subayların korkunç kayıplarının altını çiziyor." denildi.



(Pavel Kislyakov)