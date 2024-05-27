Rusya'ya karşı 'drone duvarı' planı: 6 NATO ülkesi, sınırları korumak için düğmeye bastı İnsansız hava araçlarıyla inşa edilmesi planlanan duvar, Norveç'ten Polonya'ya kadar uzanacak. En uzun sınır Finlandiya, dikkatleri üzerine çekiyor.

ensonhaber.com

Rusya'nın devam eden Ukrayna saldırıları, savaşın daha Batı'ya taşınacağına ilişkin endişelere yol açtı. Avrupalı yetkililer, Rusya sınırlarında çareler arıyor.

NATO'nun 6 ülkesi, Rusya ile sınırlarını korumak amacıyla 'drone duvarı' planını uygulamak istiyor.

Bu sayede zorunlu göçten sınırları değiştirme girişimlerine kadar uzanan bir dizi 'provokasyonu' önlemeyi hedefliyorlar.

Rusya sınırlarını drone'larla örecekler

Finlandiya, Norveç, Polonya ve üç Baltık ülkesinin bakanları, Rusya ile sınırları boyunca koordineli insansız hava aracı sistemi oluşturmayı ele aldı. Toplantı, hafta sonu yapıldı.

Norveç'ten Polonya'ya uzanacak

Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, planın yeni olduğundan söz ederek şu ifadeleri kullandı:

Norveç'ten Polonya'ya uzanan bir insansız hava aracı duvarı... Amaç, sınırlarımızı korumak için insansız hava araçlarını ve diğer teknolojileri kullanmak.

AB fonlarını kullanabilirler

Financial Times'ın aktardığına göre, planın zamanlaması ve duvarın nasıl çalışacağına ilişkin ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Litvanya, ilgili ülkelerin kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyor. Avrupa Birliği (AB) fonlarının kullanılabileceği belirtiliyor.

En uzun sınır Finlandiya'nın

Gözler ayrıca, Rusya ile en uzun Avrupa sınırına sahip olan Finlandiya'ya çevrilmiş durumda. Bu uzunluk bin 340 kilometre.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, 'drone duvarı' planını zaman içinde geliştireceklerini söyledi.

Rusya endişesi: Test edebilir

Birçok NATO ülkesi, Rusya'nın, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde NATO sınırlarını 'test edebileceğine' inanıyor.