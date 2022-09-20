Rusya'ya komşu 4 AB ülkesi, Rus turistleri geri çeviriyor

AB ülkeleri, Rus vatandaşlarının vize almasını zorlaştırdı. Başvuru merkezlerinde bekleme süreleri artarken, geri çevrilenlere gerekçe olarak Ukrayna savaşı gösterildi.

Ukrayna savaşı, Rusya ile Batılı ülkeleri karşı karşıya getirdi.

Bazı AB ülkeleri, saldırılar karşısında Rus turistlerin Schengen bölgesinde gezmesinin kısıtlanmasını istedi.

Rus turistleri geri çeviriyorlar

Brüksel'de başlayan ciddi tartışmaların ardından Rusya ile vize kolaylığı anlaşması tamamen askıya alındı.

Bunun üzerine Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya, Rusya vatandaşlarına yönelik yeni kısıtmaları devreye alırken, bu ülkeden gelen turistleri geri çevirmeye başladı.

"Ülkeniz savaştayken gezemezsiniz"

Geri çevrilenlere, "Ülkeniz, Ukrayna ile savaş halindeyken seyahat etmemeniz gerekiyor." denildi.

Rusya ile komşu olan bir diğer ülke Finlandiya ise sınırı açık tutmaya karar verirken, vize başvurusunda bulunanlara yönelik konsolosluk randevularının sayısını azalttı.

Vize ücretine zam, uzayan işlem süreleri, kısıtlayıcı kurallar

AB, Rusya'dan tüm uçuşları yasaklarken, yalnızca demir yolu ve kara yolu ulaşım bağlantılarını kullanılabilir bıraktı.

AB Konseyi, "Vize başvuru ücreti, 35 eurodan 80 euroya çıkacak. Ek belge sunma ihtiyacı, uzayan vize işlem süreleri ve çok girişli vizelerin verilmesi için daha kısıtlayıcı kurallar olacak." açıklamasını yapmıştı.

Vize kısıtlamasından muaf tutulanlar

Kamyon şoförleri, mülteciler ve AB ülkelerinin daimi sakinlerinin yanı sıra ziyaret eden aile üyeleriyle birlikte AB'ye sığınan Rus muhalifler, söz konusu vize kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Avrupa'da kış hazırlığı

Kış mevsimi yaklaşırken, Avrupa doğalgaz depolarını doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Yaptırımların kaldırılmamasına tepki gösteren Kremlin, Avrupa'ya gaz akışını süresiz olarak durdurmaya karar verdi.

Estonya sınırında yaşanan hareketlilik

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Rusça konuşanların oluşturduğu Estonya sınır kasabası Narva'da Rus vatandaşları, yeni kurallar yürürlüğe girmeden önce sınırdan geçmek için acele etti.

St Petersburg'dan 64 yaşındaki emekli Vadim Koralyov, kızı ve Paris'ten torunlarının kendisini ziyaret edebilmesi için Narva'da bir daire satın aldığını söyledi.

"Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum"

Koralyov, "Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Sınır muhafızı bana artık buraya gelmeme izin verilmeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, her gün Estonya'ya giriş yapan yaklaşık 4 bin Rus'un onda birinden azının yeni kurallara göre haklarını kaybettiğini söyledi.

Letonya: Rusya halkı, sınırı geçmeye çalışmayın

Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevics, "Rusya halkı, sınırı geçmeye çalışmayın, burada hoş karşılanmıyorsunuz. Ukrayna'ya karşı savaşı bitirmeniz ve o güzel ülkeden gitmeniz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği'ni ikiye bölen karar

AB'ye seyahat meselesi birliği ikiye böldü. Almanya ve Fransa, sıradan Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlama kararının "ters tepeceğini" savunuyor.

Finlandiya, Rus turistlerin savaş sırasında AB'ye seyahat etmemesi gerektiğini düşünüyor.

Finlandiya: Bir ülke vize veriyor, diğeri reddediyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, geçen hafta Helsinki'de gazetecilere verdiği demeçte, "Bir ülke vize veriyor, diğeri reddediyor. Bu kesinlikle sistem için pek arzu edilen bir şey değil." diye konuştu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AB içindeki bölünmelerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, birçok Rus turistin artık Finlandiya sınırına gideceğini söyledi.

Estonya: Finlandiya boşluk oluşturuyor

Finlandiya'nın ortak hareket etme konusunda "boşluğa" neden olduğunu anlatan Kallas, "Dolayısıyla tamamen etkili değil ama yine de hiç yoktan iyi. Umarım er ya da geç bunu da yapmak zorunda kalırlar." diye ekledi.