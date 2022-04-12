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    Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a barışçıl ilişki çağrısı

    Pakistan'ın yeni başbakanı, "Cammu Keşmir dahil olmak üzere devam eden anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümü vazgeçilmezdir" dedi.
    • 12.04.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:28
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    Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a barışçıl ilişki çağrısı

    Pakistan meclisinde yapılan oylamada Şahbaz Şerif başbakanlığa seçildi.

    Şerif, yeni görevi dolayısıyla dünya liderlerinden tebrik mesajları almayı sürdürüyor.

    Modi'ye teşekkür etti

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, Pakistan Ulusal Meclisi'nde başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'i tebrik etmişti.

    Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Modi’ye başbakanlığını tebrik etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

    Barışçıl çözüm çağrısı

    Şerif, ülkesinin Hindistan ile barışçıl ve iş birliğine dayalı ilişkiler istediğini belirterek, "Cammu Keşmir dahil olmak üzere devam eden anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümü vazgeçilmezdir." dedi.

    Pakistan’ın terörle mücadeledeki fedakarlıklarının iyi bilindiğine işaret eden Şerif, "Barışı tesis edip halkımızın sosyoekonomik kalkınmasına odaklanalım." ifadelerini kullandı.

    "Halkımızın refahını sağlayabiliriz"

    Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mian Muhammed Şahbaz Şerif'i Pakistan Başbakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Hindistan, terörden arındırılmış bir bölgede barış ve istikrar istiyor, böylece kalkınma ile ilgili zorluklara odaklanabilir ve halkımızın refahını sağlayabiliriz." ifadelerine yer vermişti.

    Şahbaz Şerif ten Hindistan a barışçıl ilişki çağrısı #1

    Yeni başbakan Şahbaz Şerif

    AA'nın haberine göre; ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste dün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

    Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.


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