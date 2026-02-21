Şam’da 14 yıl aradan sonra Ramazan topu sesi

Suriye’nin başkenti Şam'da, 14 yıl aradan sonra Ramazan topu yeniden atıldı. İftar vaktinde gerçekleştirilen atış, Şam’daki Meçhul Asker Anıtı’nda yapıldı.

Suriye Ordusu’na bağlı birlikler tarafından düzenlenen etkinlikte, Ramazan ayının simgelerinden biri kabul edilen top atışı, iftar saatinde gerçekleştirildi.

ASKERİ KATILIMLA DÜZENLENDİ

Savunma Bakanlığı koordinasyonunda organize edilen programa askeri yetkililer de katıldı. Etkinliğin, ülkede geleneksel ramazan adetlerinden birini yeniden canlandırma amacı taşıdığı belirtildi.

Ramazan topu geleneği, başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere birçok coğrafyada iftar vaktinin ilanı için uygulanıyor.

İÇ SAVAŞ NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ

Suriye’de Ramazan topu uygulaması, 2011’de başlayan iç savaş sürecinde güvenlik gerekçeleri ve silah kullanımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle durdurulmuştu.

O dönem ülkede yönetimde bulunan Beşşar Esad hükümeti süresince yaklaşık 14 yıl boyunca top atışı yapılmadığı belirtiliyor.

Bu yıl gerçekleştirilen atışla birlikte, başkentte uzun bir aranın ardından ramazan geleneği yeniden hayata geçirilmiş oldu.