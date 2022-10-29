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    Twitter'dan kovulduk şakasına Elon Musk'tan cevap

    Twitter’ın üst düzey yönetiminin işten çıkartmasıyla San Francisco'da kolilerle gezen iki adam bir muhabire "Twitter’dan atıldık" diyerek şaka yaptı. Sosyal medyada paylaşılan şaka cevap gecikmedi.
    • 29.10.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 16:31
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    Twitter'dan kovulduk şakasına Elon Musk'tan cevap

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Kısa sürede Elon Musk'ın Twitter'ın üst düzey yöneticilerini işten çıkarmasıyla Twitter'ın San Francisco kentindeki genel merkezi önünden yayın yapan bir muhabir, çevrede ellerinde koli kutularıyla gezen iki kişiyle röportaj yaptı.

    Kendilerini Twitter çalışanı olarak tanıtan bu kişi, ellerindeki koli kutularını göstererek işten çıkartıldıklarını açıkladı.

    "Gözle görülür şekilde sarsılmışlar"

    Bunun üzerine Rosa, iki kişinin fotoğrafıyla birlikte "Tüm veri mühendisleri ekibi işten çıkartılıyor. Bu ikisi onlardan" ve "Gözle görülür şekilde sarsılmışlar. Daniel bize bir Tesla sahibi olduğunu ve ödemeleri nasıl yapacağını bilmediğini söylüyor." mesajlarını Elon Musk’ı etiketleyerek paylaştı.

    "Medyayı mı kandırıyorlar"

    Deirdre Rosa daha sonra bu kişileri teyit edemediklerini belirterek "Twitter Genel Merkezi’nin etrafında bir karışıklık var. İnsanları işten çıkartıyorlar mı? Medyayı mı kandırıyorlar?" mesajını paylaştı.

    "Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri"

    DHA'nın haberine göre, bu kişilerin muhabire şaka yaptığı ortaya çıkınca Elon Musk mesaj paylaşarak "Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri" açıklamasını yaptı.

     

     


    Twitter dan kovulduk şakasına Elon Musk tan cevap #1

    Twitter dan kovulduk şakasına Elon Musk tan cevap #2

    Twitter dan kovulduk şakasına Elon Musk tan cevap #3

    Twitter dan kovulduk şakasına Elon Musk tan cevap #4

    Twitter dan kovulduk şakasına Elon Musk tan cevap #5


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