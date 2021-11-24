Sana'da Husilerin gizli noktaları vuruldu

Arap koalisyonu, insansız hava araçlarına ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü gizli binayı vurduklarını duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri operasyon düzenledi.

İran tarafından desteklenen Husilerin kontrolündeki Sana'da insansız hava araçlarına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü gizli noktaları hedef alındı.

HAVA SALDIRILARI BAŞLADI

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Sana'daki meşru askeri hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlenmeye başlandığı belirtildi.

"GİZLİ BİNA HEDEF ALINDI"

Açıklamada, "Operasyon insansız hava araçlarına ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü gizli ve yeni kurulmakta olan bir binayı hedef almıştır." ifadeleri yer aldı.

Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada başka bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, saldırıyı "Suudi Amerikan saldırı uçakları Sana'ya bağlı Muin Nahiyesi el-Anab semtinde bir eve iki hücum gerçekleştirdi." şeklinde duyurdu.

Habere göre, saldırılardan birinde Yetim Hastanesi'ne bağlı inşaat halinde bir bina hedef alındı.