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    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi

    Uzun süredir parti videoları ile gündemde olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin özür dilerken gözyaşlarını tutamadı. Marin 'Ben de insanım' diyerek kendini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:08
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    Finlandiya skandallarla çalkalanıyor...

    36 yaşındaki genç Başbakan Sanna Marin'in gece hayatı, ülkede olduğu kadar Avrupa'da da gündeme oturdu.

    Parti görüntüleri ve makamında uygunsuz fotoğraflar

    Önce erkeklerle sarmaş dolaş eğlence görüntüleri, sonra katıldığı bir ev partisindeki sarhoş halleri gündem olan Marin, son olarak makamında üstsüz bir şekilde öpüşen kadınların fotoğraflarının basına yansıması ile eleştirilerin hedefi oldu.

    Marin, skandallar zincirinin son halkası olan öpüşme fotoğrafının temmuzda Ruisrock müzik festivalinin ardından resmi başbakanlık konutunda verdiği partide arkadaşları tarafından çekildiğini teyit etti.

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi VİDEO

    Uyuşturucu iddialarını kabul etmedi

    Görüntülerdeki alkollü hallerinin yanında Marin'in, partilerde uyuşturucu kullandığı da iddia edildi.

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi #1

    Uyuşturucu testi yaptırdı

    Fin Başbakan bu iddilara karşı uyuşturucu testi yaptırarak kanunlara aykırı bir şey yapmadığını, sadece alkol kullanarak eğlendiğini söyledi.

    Uyuşturucu testi negatif çıkan Marin, bugün halkın karşısına çıktı.

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi #2

    Gözyaşları ile özür diledi

    Eğlenmesinin doğal olduğunu savunan Marin, makamında çekilen uygunsuz fotoğrafların yanlış ve kabul edilemez olduğunu kabul etti.

    Marin, bir pazar etkinliğinde yaptığı konuşmada özür dilerken gözyaşlarını tutamadı.

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi #3

    "Ben de insanım"

    Gelen eleştirilere de tepki gösteren genç başbakan, "Ben insanım ve bazen bu kara bulutların ortasındaki neşeyi, ışığı ve eğlenceyi de özlüyorum." dedi.

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi #4

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi #5

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi #6

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi #7

    Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi #8


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