Sanna Marin'in görüntüleri, Finlandiya'yı ikiye böldü

İskandinav ülkesinin lideri hakkında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazıları, "Finlandiya'nın itibarı zedelendi" derken, "Boş zamanlarında yaptıkları bizi ilgilendirmiyor" şeklinde düşünenler de var.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in sızdırılan iki eğlence görüntüsü konuşuluyor.

Marin, görüntülerden birinde arkadaşlarıyla özel programda eğlenirken kaydedilmiş, diğer görüntüde ise bir restoranda sabah saatlerine kadar dans etmişti.

Başbakan Marin tartışması

Başbakan Marin'in eğlence anları, ülkesinde tartışmaların fitilini ateşledi.

Alkolün yanı sıra uyuşturucu da kullandığı iddia edilen Marin, söylentilere son vermek için test yaptırdı ve sonuç negatif çıktı.

"Finlandiya'nın itibarına zarar verdi"

Evli ve 4 yaşında bir kız çocuğu olan Marin, "Umarım 2022 yılında karar vericilerin bile dans ettiği, şarkı söylediği ve partilere gittiği kabul edilir." dedi.

Başkent Helsinki'de, Marin'in görüntüleriyle ilgili farklı görüşler ortaya çıktı. Pazarlama alanında çalışan Josua Fagerholm, görüntülerin "Finlandiya'nın itibarına ve halkın ülkedeki politikacılara olan güvenine zarar verdiğini" söyledi.

"Yaşananlar iyi olmadı"

Associated Press'e konuşan Fagerholm, "Politikacılarımızın saygın olmasının ve halkın güvenini kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bence yaşananlar iyi olmadı." dedi.

Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü sızdırıldı ViDEO

Farklı görüşler ortaya çıktı: Marin de bu hayatta eğlenmeli

Öğrenci olan Minttu Kylliainen ise Fagerholm ile aynı fikirde değil. Herkesin düşündüğünü söyleme hakkına sahip olduğunu belirten Kylliainen, "Parti normal. O da (Marin) bu hayatta eğlenmeli." diye konuştu.

"Boş zamanlarında ne yaptığı bizi ilgilendirmez"

Emekli Jori Korkman, tartışmalar hakkında konuşurken, "Başbakanımız süper." ifadesini kullandı.

Korkman, "Çok zor bir zamanda çok zor işini üstlenmiş ve birinci sınıf bir iş çıkarmıştır." diye konuştu.

Finlandiyalı emekli, Marin'in "boş zamanlarında yaptıklarının, kendilerini ilgilendirmediğini" sözlerine ekledi.