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    Sanna Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı

    Katıldığı bir partide çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından ülkesi kadar Avrupa'nın da gündemine oturan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in testinin negatif çıktığı duyuruldu.
    • 22.08.2022 - 20:37
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    Sanna Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı

    Finlandiya'nın gündeminde Başbakan Sanna Marin'in parti görüntüleri var.

    Daha önce katıldığı ve arkadaşları ile kendinden geçmiş bir şekilde dans ettiği görüntüler sızdırılan Marin eleştirilerin hedefinde.

    Fin YLE yayın kuruluşunun hükümet açıklamasına dayandırdığı haberine göre, basına sızdırılan görüntüleri nedeniyle yalnızca Finlandiya'da değil birçok ülkede kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Marin'e, 19 Ağustos'ta uyuşturucu testi yapıldı.

    Testi negatif çıktı

    AA'nın haberine göre Finlandiya'nın genç başbakanının uyuşturucu testi sonucu çıktı.

    Açıklamaya göre, yapılan testte Marin'in yasa dışı bir madde kullanmadığı tespit edildi.

    Marin'in uyuşturucu testinin ücretini kendi cebinden ödediği belirtilen açıklamada, testle ilgili detaylı bilgi almak isteyen basın mensuplarının başbakanlıktan bilgi isteyebileceği kaydedildi.

    Açıklamada test sonucunun, özel bir sağlık şirketinde görevli iş sağlığı hekimi Paavo Halonen tarafından onaylandığı ifade edildi.

    Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü sızdırıldı VİDEO

    Başbakan'ın sızdırılan görüntüleri

    Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

    Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

    Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

    Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

    Sanna Marin in uyuşturucu testi negatif çıktı #1

    "Yasa dışı bir şey yapmadım"

    Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti.

    Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.

    Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.

    Sanna Marin in uyuşturucu testi negatif çıktı #2

    Sanna Marin in uyuşturucu testi negatif çıktı #3


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