S.Arabistan'ın 3 aşamalı normalleşme planı açıklandı

Riyad yönetimi, 21 Haziran'dan itibaren Mekke hariç ülkenin tamamında normal hayata dönecek.

Riyad yönetiminin, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 3 aşamadan oluşan normalleşme planı belli oldu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 28-30 Mayıs'ı kapsayan ilk aşamada, Mekke hariç ülkenin tüm şehirlerinde 06.00 ila 15.00 saatlerinde sokağa çıkılmasına izin verilecek.

Ayrıca, şehir ve bölgeler arasında yasağın olmadığı saatlerde özel araçla ulaşım sağlanabilecek.

HANGİ MEKANLAR KAPALI KALACAK

Bu aşamada, güzellik salonları, kuaförler, spor salonları, eğlence merkezleri ve sinemalar gibi sosyal mesafe kuralının uygulanamayacağı alanlar kapalı kalmaya devam edecek.

İKİNCİ AŞAMA 31 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Normalleşme planına göre 31 Mayıs'tan başlayıp 20 Haziran'a kadar devam edecek ikinci aşamada, yine Mekke hariç ülkenin tamamında 06.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkılabilecek.

KABE'DE CUMA VE CEMAAT NAMAZLARI DEVAM EDECEK

Bu aşamada, ayrıca Mekke'dekiler hariç ülkedeki tüm camilerde cuma ve cemaat namazlarının kılınmasına izin verilecek. Kabe'de ise cuma ve cemaat namazlarının kılınmasına devam edilecek.

Devlet kurumları, bakanlıklar ve özel şirketler, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterler doğrultusunda faaliyetlerine yeniden başlayacak.

UMRE VE MESCİD-İ NEBEVİ ZİYARET YASAĞI

Bu aşamada, iç hat uçuşları ile bölgeler arasında farklı ulaşım vasıtalarıyla seyahat yeniden başlayacak, dış hat uçuşları ise yapılmayacak. Umre ve Mescid-i Nebevi ziyaret yasağı da devam edecek.

MEKKE HARİÇ NORMALE DÖNÜŞ

Üçüncü aşamada ise 21 Haziran'dan itibaren Mekke hariç ülkenin tamamında salgın öncesi normal hayata dönülmüş olacak.