Sardunya Adası'na taşınanlara 270 bin TL ödenecek

Sardunya adasının yetkilileri adaya yerleşip 18 aylık süreyi geçirenlere 15 bin euro (270 bin TL) ödeyeceklerini bildirdi.

İtalya’nın kırsal bölgelerinden Sardunya Adası’nın yetkilileri, bölgeyi canlandırmak amacıyla yeni bir adım attı.

45 milyon euro bütçe ayrıldı

Yetkililer, insanları İtalya'nın kırsal bölgelerine çekmeye yardımcı olmayı ve ev satın alanlara önemli miktarda mali yardım sağlayarak küçük kasabalardaki ticareti desteklemeyi amaçlayan girişim için 45 milyon euro bütçe ayırdığını söyledi.

Adaya taşınanlara 15 bin Euro ödeyecekler

Sardunya, Akdeniz'deki en büyük ikinci ada konumunda bulunurken yaklaşık bin 600 kilometrelik plajları ve milattan önce dönemden kalma liman kasabaları ile öne çıkıyor.

Yetkililer Sardunya adasına taşınacak olan kişilere 15 bin Euro (yaklaşık 270 bin TL) ödemeyi teklif ettiklerini açıkladı.

"İlk kez ev alanlara verimli bir zemin"

Bununla birlikte İtalya'nın diğer kırsal alanları gibi bölgedeki genç nesiller iş için büyük şehirlere akın ettikçe azalan nüfus ve küçülen ekonomiden dolayı zorluk yaşıyor.

Sardunya Devlet Başkanı Christian Solinas yaptığı açıklamada, “İlk kez ev alanlara yapılan bu katkılar sayesinde, Sardunya'ya taşınacak veya bir aile kurmaya karar verecek olanlar için verimli bir zemin haline geliyor” diye konuştu.





"Gerçek bir gelişme olmadan büyüme olamaz"

Solinas, “Toprakların, iç bölgelerin ve en dezavantajlı bölgelerin yeniden nüfusları için yeni politikalardan geçmesi gereken gerçek bir gelişme olmadan büyüme olamaz” derken, “Gençlerin kalmaya karar vermeleri ve en kırılgan bölgelerin ekonomik dokusunu geliştirmeleri için koşullar oluşturduk” açıklamasında bulundu.





Bölgede 18 ay boyunca yaşanması gerekiyor

Sunulan teşvik ile birlikte Avrupa'nın en güzel adalarından birine taşınmak için 270 bin TL'den fazla yardım alma olasılığı birkaç uyarıyı da beraberinde getiriyor.



Kurallara göre, alınan hibe parası yalnızca Sardunya'daki bir evin satın alınması veya yenilenmesi için kullanılabilirken, söz konusu mülk, aynı zamanda, ekonomik desteğe en çok ihtiyaç duyan kasabalar olan nüfusu 3 binden az olan bir belediyede yer almalıdır.

Ayrıca, Sardunya hükümeti, ödenecek miktarı alan kişinin tamamen söz konusu bölgede yaşaması gerektiğini belirtirken, alınan ücretin kötüye kullanılmaması adına kişilerin 18 ay boyunca bölgede yaşaması gerektiğini vurguladı.



