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    Sauli Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum

    Sauli Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, teröre destek konusunda neden hedef gösterildiklerini anlamadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 20:14
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    Türkiye'nin teröre destek verdikleri gerekçesi ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini veto etmesinin ardından birlik içinde diplomasi trafiği sürüyor.

    Finlandiya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü.

    Görüşmenin ardından iki isim ortak basın toplantısı düzenledi.

    Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir." dedi.

    "Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum"

    Finlandiya Cumhurbaşkanı, "ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını" kaydetti.

     

    Sauli Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum #1

    "Sürekli temas içindeyiz"

    "Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız." diyen Stoltenberg, kendisinin ve ekibinin İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den yetkililerle sürekli temas içinde olduğunu belirtti.

    Stoltenberg, "Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor." dedi.

    Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

    Sauli Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum #2


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