Savaşta 9'uncu gün! Yüzlerce İsrail tankı Gazze sınırında İsrail ordusu, tankları ve askeri personeliyle sınırın sıfır noktasında hazırda bekliyor.. Abluka altında tutulan ve saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi’nde ölen Filistinlilerin sayısı ise giderek artıyor.

AA & Ensonhaber

İsrail-Filistin arasında başlayan çatışma her geçen gün şiddetini artırıyor..

Hamas'ın saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız bir güç uyguluyor.

İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, ortaya çıkan manzaralar adeta kan donduruyor.

Can kaybı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre saldırıda 2 bin 670 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 600 kişi ise yaralandı. Gazze'de ölenler arasında 750 çocuk bulunuyor.

İsrail'de ise can kayıplarının 1300'ün üstünde olduğu bildirildi.

Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşirken sınır hattında gergin bekleyiş sürüyor.

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Gazze sınırında tanklar hazırda bekliyor

İsrail’in sivillerin Gazze’yi terk etmesi için verdiği ikinci süre de dolmak üzere.

Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail'in Sderot kentinde yığınak yapan İsrail, 8. cepheyi de Mavki’im bölgesinde açtı.

İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı.