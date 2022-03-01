Savaştan kaçan çocuklardan 'Biz iyiyiz' mesajı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuklar, savaştan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Rus ordusunun Vladimir Putin'in talimatı üzerine Ukrayna topraklarına girmesinin ardından ülke genelinde en zor günler yaşanıyor.

Ölüm korkusuyla burun buruna gelen binlerce insan ülkeden ayrılıyor.

Savaşı küçük yaşlarında en derinden hisseden çocuklar ise aileleri ile Polonya sınırına akın ediyor.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI

Sınırı geçtikten sonra kameralara el sallayan çocuklar da geride kalan yakınlarına ve dünyaya "Biz iyiyiz" mesajını iletiyor.

Ukrayna’dan Polonya sınırına gelen yaklaşık 281 bin sığınmacının büyük bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.