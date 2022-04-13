Scholz: Steinmeier'in Ukrayna'ya kabul edilmemesi rahatsız edici

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Kiev'de kabul etmek istemeyişini "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 49 gündür devam ederken, iki tarafın da müzakereler için olumsuz açıklamaları çatışmaların şiddetini artırdı.

Rusya'nın Kiev'den çekilmesi sonrası Avrupa ülkeleri liderleri, Ukrayna'ya ziyaretlere başladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ziyarettte bulunmak isteyen isimlerden biriydi ancak Ukrayna tarafından kabul edilmedi.

AA'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaşanan bu olay sonrası "RBB24 info" radyosuna açıklamada bulundu.

"Ukrayna'yı ziyaret etmeyi düşünmüyorum"

Scholz, şimdilik Ukrayna’yı ziyaret etmeyi düşünmediğini belirterek savaş çıkmadan kısa bir süre önce bu ülkeye gittiğini ayrıca Zelensky ile de sıkça konuştuğunu anlattı.

"Steinmeier Almanya'da devletin başıdır, kabul etmek iyi olurdu"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Kiev’i ziyaret etme isteğinin reddedilmesine ilişkin bir soru üzerine Scholz, "Almanya Cumhurbaşkanı Ukrayna’ya gitmek istiyordu ve burada Devlet Başkanı (Zelensky) ile buluşacaktı. (Steinmeier) Almanya’da devletin başıdır. Bu arada hizmetlerinden dolayı büyük çoğunlukla yeniden seçildi. Bundan dolayı onu kabul etmek iyi olurdu." ifadesini kullandı.

"Biraz rahatsız edici"

Scholz, bu konuda çok fazla yorum yapmak istemediğini belirterek Steinmeier’in kabul edilmemesinin "kibar söylemek gerekirse biraz rahatsız edici" olduğunu kaydetti.

Steinmeier’i savunan Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını kınadığına işaret etti.

"Almanya tek başına hareket etmeyecek"

Ukrayna’ya silah desteğinin verilmesi konusuna da değinen Scholz, bu konuda müttefiklerle yakın koordinasyon içinde olduğunu ifade ederek Almanya’nın tek başına hareket etmeyeceğini söyledi.

Scholz, Ukrayna'ya asker gönderilmesini gerektirmeyecek "doğru ve makul silahlar" sağlamak istediklerini belirtti.

Polonya ve Baltık ülkeleri liderleri, Steinmeier ile Kiev’e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Steinmeier’i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.