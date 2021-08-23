Scott Morrison: Koronavirüsle birlikte yaşayacağız

Mevcut bulaşıcı hastalıkların varlığına işaret eden Avustralya Başbakanı Morrison, koronavirüste benzer durumun olacağını söyledi. Morrison, "Zihniyetimizi değiştirelim" çağrısı yaptı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, tüm dünyada 212,5 milyonu aşkın vaka ve 4,4 milyondan fazla ölüme yol açan koronavirüs salgınının geleceği hakkında konuştu.

Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde koronavirüse karşı verilen mücadele, aşı çalışmaları, tam kapanma uygulamaları ve yasakların son erdirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

AŞILAMA İSTENİLEN RAKAMLARA ULAŞTIĞINDA...

Ülkenin iki büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria’nın yanı sıra Başkent Bölgesi’nde (ACT) artış gösteren vakalardan dolayı uygulanan tam kapanmalarla ülke nüfusunun yarısından fazlasının dışarı çıkmadığını belirten Morrison, aşılama istenilen rakamlara ulaştığında ülkedeki yasakların sona ermesi gerektiğini söyledi.

"BU VİRÜSLE YAŞAYACAĞIZ, ZİHNİYETİMİZİ DEĞİŞTİRELİM"

Delta varyantının etkisindeki eyaletlerde vaka sayısının daha da artabileceğini söyleyen Morrison, "Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız. Zihniyetimizi değiştirmeliyiz. Aşı istenilen oranda yapıldığında sorun vakalar olmayacak, ciddi hastalıklar, hastaneye yatışlar, yoğun bakım ünitelerindekiler olacak. Bu koşullara yanıt verme yeteneğimiz önemli, hedefimiz bu olacak." ifadelerini kullandı.

EYALET BAŞBAKANLARINA TEPKİ: SADIK KALIN

Eyalet başbakanlarıyla geçen aylarda yapılan ulusal kabine toplantılarında, aşıya uygun olan nüfusun yüzde 70 ila 80’inin aşılanmasının ardından ülkenin yeniden açılması konusunda mutabık kaldıklarını ancak son günlerde bazı eyalet liderlerinin farklı söylemlerde bulunmaya başladığını hatırlatan Morrison, varılan mutabakata sadık kalınmasını istedi.

AVUSTRALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu NSW’de son 24 saatte 818 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken, 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Son aylarda can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde 71, ACT’de 16 ve Queensland eyaletinde 1 kişi koronavirüse yakalandı. NSW, Victoria ve ACT’de artan vakaların önüne geçilmesi amacıyla tam kapanma uygulanıyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDEN HASTA SAYISI

Avustralya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 44 bin 904 kişiden 984’ü hayatını kaybetti.

12 bin 633 aktif vakadan 113'ü yoğun bakımda olmak üzere 635'inin tedavileri devam ediyor.