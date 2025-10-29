SDG'li teröristlerden Suriye ordusuna saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberinde SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin Halep'in doğu kırsalında Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait noktaya güdümlü füze saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Haberde, "SDG güçleri ordu noktalarını hedef alarak ve askerlerini öldürerek daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koydu" ifadesine yer verildi.

ATEŞKES ANLAŞMASINA VARIŞMIŞTI

10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG arasında mutabakat imzalanmış, ancak 6 Ekim'de Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.