SDG'li teröristlerden Suriye ordusuna saldırı

- SDG adını kullanan PKK/YPG teröristleri, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna ait bir noktayı güdümlü füze ile hedef aldı.
- Saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı.
- SDG güçlerinin bu saldırıyla önceki anlaşmaları reddettiği belirtildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberinde SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin Halep'in doğu kırsalında Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait noktaya güdümlü füze saldırısı düzenlediği ifade edildi.
Saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise ağır yaralandığı kaydedildi.
Haberde, "SDG güçleri ordu noktalarını hedef alarak ve askerlerini öldürerek daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koydu" ifadesine yer verildi.
ATEŞKES ANLAŞMASINA VARIŞMIŞTI
10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG arasında mutabakat imzalanmış, ancak 6 Ekim'de Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.