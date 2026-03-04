İran'dan İsrail'e büyükelçilik uyarısı: Meşru hedef göreceğiz

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 5.gününde..

Misilleme atışları sürerken, karşılıklı açıklamalar da peş peşe geliyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğini hedef alacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ancak biz şimdiye kadar, sahip olduğumuz imkanlara rağmen ve diğer ülkelerin durumunu gözeterek, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini tehdit etme yönünde herhangi bir adım atmadık.

"TÜM İSRAİL BÜYÜKELÇİLİKLERİNİ MEŞRU HEDEF OLARAK GÖRECEĞİZ"

İsrail’in böyle bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda İran’ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, "Eğer İsrail Lübnan’daki Büyükelçiliğimize saldırırsa, böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz. Çünkü İran, İsrail ve ABD’yi diz çöktürme konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.