SEB Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund: Türk lirası istikrar kazanacak

İsveç'in en büyük bankalarından SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili ''Uzun vadede borçlanma ihtiyacı azalacak, Türk lirası istikrar kazanacak" dedi.

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz, dünyanın gündeminden düşmüyor...

Son olarak İsveç devlet radyosu SR, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

İSVEÇ DEVİNİN BAŞKANINDAN 'TÜRK LİRASI İSTİKRAR KAZANACAK' VURGUSU

''Türkiye tarihinin en büyük doğalgazını buldu" başlığını kullanan SR'ye açıklamada bulunan Hammarlund, doğalgazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti.

"YETERLİ ENERJİ ÜRETİLİRSE CARİ AÇIK KAPANIR"

Türkiye'nin enerjiden dolayı cari açığına dikkati çeken Hammarlund, ''Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" yorumunda bulundu.