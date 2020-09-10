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    Selden etkilenen Sudan'a Türkiye'den yardım

    Sudan'daki Türk sivil toplum kuruluşları, aşırı yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar nedeniyle Sudan halkına insani yardım faaliyetlerine başladı.
    • AA
    • 10.09.2020 - 02:51
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    Selden etkilenen Sudan'a Türkiye'den yardım

    Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan’da faaliyet gösteren 10’un üzerindeki Türk STK’ları ile bir toplantı düzenledi.

    Toplantıda, selden etkilenenlere acil yardımların koordineli şekilde ulaştırılması görüşüldü.

    TÜRKİYE'DEN DE İNSANİ YARDIM UÇAĞI

    Türkiye’den çok sayıda kurum ve kuruluşun insani yardım faaliyetlerine başladığını belirten Neziroğlu, Türk Kızılay’ın koordinasyonunda yakın zamanda insani yardımları taşıyan bir uçağın Türkiye’den hareket edeceğini aktardı.

    Sudan’da halen başta Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşları, selden zarar gören bölgelerdeki halka insani yardımlar ulaştırıyor.

    Selden etkilenen Sudan a Türkiye den yardım #1

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