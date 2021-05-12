Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşıyla görüşücek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 20 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelecek.

ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği hızlandı.

20 MAYIS'TA MOSKOVA'DA GÖRÜŞECEKLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı telefon görüşmesinde 20 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşmek üzere anlaştı.