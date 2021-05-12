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    Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşıyla görüşücek

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 20 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelecek.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 19:38
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    Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşıyla görüşücek

    ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği hızlandı.

    20 MAYIS'TA MOSKOVA'DA GÖRÜŞECEKLER

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı telefon görüşmesinde 20 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşmek üzere anlaştı.

    Sergey Lavrov, ABD li mevkidaşıyla görüşücek #1

    Sergey Lavrov, ABD li mevkidaşıyla görüşücek #2

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