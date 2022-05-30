Sergey Lavrov: Donbas, Rusya için koşulsuz bir öncelik

Sergey Lavrov: Donbas, Rusya için koşulsuz bir öncelik

Moskova, Donetsk ve Luhansk'ın durumuna ilişkin yeni bir mesaj verdi. Bu bölgelerin kurtarılması gerektiğini savunan Rus Bakan Lavrov, operasyonların uzun sürmesinin nedenini de paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devam eden Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinin "kurtuluşunun" Moskova için "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söyleyen Lavrov, Ukrayna'daki diğer bölgelerin geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Donetsk ve Luhansk mesajı

Fransa'dan TF1 televizyonuna verdiği demeçte Lavrov, "Rusya Federasyonu tarafından bağımsız devletler olarak tanınan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kurtarılması koşulsuz bir önceliktir." dedi.

Lavrov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun", NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşılık bu ülkeyi "silahlardan arındırmak" olduğunu söyledi.

"Bu insanlar kendileriyle ilgili kararı vermeli"

Ukrayna'daki diğer bölgeler için konuşan Lavrov, "Özünde Rus düşmanı olduğunu kanıtlamış bir neo-Nazi rejiminin otoritesine dönmekten mutlu olacaklarına inanmıyorum. Bu insanlar kendileriyle ilgili kararı vermeli." ifadelerini kullandı.

Operasyonların uzun sürmesinin nedenini açıkladı

"Evet, insanlar öldürülüyor." diyen Rus Bakan, şöyle devam etti:

"Ancak operasyona katılan Rus askerlerinin sivil altyapıya yönelik saldırılardan kaçınmalarına dair katı emirler altında olması nedeniyle operasyon bu kadar uzun sürüyor."