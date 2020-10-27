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    Sergey Lavrov, karantinaya alındı

    Yunanistan’daki temasların ardından ülkesine dönen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un karantinaya alındığı açıklandı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 22:12
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    Sergey Lavrov, karantinaya alındı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasa geçmesinin ardından evde karantinaya alındığı duyuruldu.

    TOPLANTI VE PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

    Son olarak Yunanistan’da bir dizi temaslarda bulunan Lavrov’un karantinaya alınması nedeniyle önümüzdeki günlerde yapılması planlanan toplantı ve programların iptal edildiği ifade edildi.

    Lavrov’un temas ettiği pozitif hastanın kimliği açıklanmazken, testi pozitif çıkan kişinin Yunanistan’dan mı, Rusya’dan mı olduğu ülkede merak konusu oldu.

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