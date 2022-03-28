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    Sergey Lavrov: Müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yüz yüze müzakerelerin İstanbul'da yeniden başlayacağını söyleyerek değerlendirme yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.03.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:42
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    Sergey Lavrov: Müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 1 ay geride kalırken, taraflar arasında ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor.

    Bir süredir çevrim içi yapılan müzakereler yüz yüze görüşmelere dönmeyi bekliyor.

    Bunun üzerine Türkiye, konuyla ilgili tarihi bir adım atarak müzakereleri İstanbul'a taşıdı.

    Ukrayna ve Rus heyetlerin bir sonraki toplantı masası, 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da kurulacak.

    Kararın ardından ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı.

    "BAŞARILI SONUÇLAR ÜMİT EDİYORUZ"

    Müzakerelerin bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacağını belirten Sergey Lavrov, şunları söyledi:

    "Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz.

    PUTİN- ZELENSKY GÖRÜŞMESİ

    Putin ve Zelensky arasında bir toplantı yapılması ancak Donbas'taki kilit sorunların çözülmesi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması konularında netlik sağlandığında gerekli olur."

    Sergey Lavrov: Müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz #1


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