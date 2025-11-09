Sergey Lavrov: Rusya-ABD ilişkilerinde çok sayıda sorun var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD-Rusya hattında karşılıklı açıklamalar gelmeye devam etse de somut adımlar bir türlü atılamıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus haber ajansı RİA'ya verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerdeki en büyük engel nedir? Rusya taviz vermeye hazır mı?" sorularını yanıtlayan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ağustosta ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde düzenlenen zirvede, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili bazı uzlaşılara varıldığını dile getirdi.

"AMERİKALILAR BİZE GÜVENCE VERDİLER"

Lavrov, "O zaman Amerikalılar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, barışın sağlanmasını engellemeyeceğini garanti edebileceklerine dair bize güvence verdiler.

Görülen o ki, bu konuda bazı zorluklar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Washington'u Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme fikrinden vazgeçirmeye ve Rusya'ya askeri baskı kurma konusunda ikna etmeye çalıştıklarını" öne süren Lavrov, "ABD'nin Anchorage'de sağlanan anlaşmaların geçerli olduğunu teyit etmesini bekliyoruz." dedi.

"KRİZİN TEMEL NEDENİ ORTADAN KALDIRILMADAN ÇATIŞMANIN SONA ERMESİ İMKANSIZ"

Lavrov, "ABD yönetimi, barış planının bir parçası olarak Kırım'ı fiilen Rus toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu size bildirdi mi?" sorusuna ise Kırım konusunun kapandığı belirterek, "Rus çıkarları sağlanmadan ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi imkansız." şeklinde yanıt verdi.

"RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNDE ÇOK SAYIDA SORUN VAR"

Rusya ve ABD arasında ikili ilişkilerdeki sorunların ortadan kaldırılmasına dair yeniden müzakerelerin yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Rusya-ABD ilişkilerinde çok sayıda sorun var.

Bunlar, eski ABD yönetiminden miras kaldı. Bunları çözmek uzun zaman alacak." diye konuştu.

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Lavrov, mevcut ABD yönetimiyle diyaloğun yavaş ilerlediğini belirterek, ABD ile temaslarda doğrudan uçak seferlerinin başlatılması ve Rus diplomatik mülklerinin iade edilmesi gibi konuların ele alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: